Manchester United sombre contre Liverpool, Cristiano Ronaldo fait un geste odieux (vidéo) !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Ce dimanche, Manchester United a vécu un calvaire à l'occasion de son classique face à Liverpool à Old Trafford. Non seulement les hommes d'Olé Gunnar Solksjaer ont vécu un calvaire avec une manita en 50 minutes sur des réalisations de Nabil Keita (5e), Diogo Jota (13e) et Mohamed Salah (triplé aux 38e, 45e+5 et 50e) mais les stars des Red Devils ont pris le bouillon.

Le sale geste de Cristiano Ronaldo

Auteur d'un mauvais match, Cristiano Ronaldo s'est rendu coupable d'un très vilain geste qui aurait dû lui valoir un carton rouge. Comme si ça ne suffisait pas, le quintuple Ballon d'Or a vu la VAR lui retirer la réduction du score (52e). Les images de sa faute qui ne lui ont valu qu'un carton jaune (45e+2) :

C’est donc ça le comportement de Cristiano Ronaldo le sois disant meilleur joueur au monde ?



Il a pris juste un carton jaune c’est un GIGA SCANDALE !!!!! #ManchesterLiverpool #MANLIV pic.twitter.com/w84DWW8fHn — 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗻¹⁰ 🇦🇷 (@Messi_Goatesque) October 24, 2021

Rentré à la pause à 0-4 à la place de Mason Greenwood, Paul Pogba n'a de son côté passé qu'un quart d'heure sur la pelouse, exclu directement à l'heure de jeu dans un match que les Mancuniens ont fini à dix contre onze...