Manchester United : ten Hag envoie un nouveau message humiliant à Ronaldo

Heureux avec la sélection du Portugal, pour qui il a encore marqué ces derniers jours, qui plus est devant son ancien public du Sporting, Cristiano Ronaldo a dû froncer les sourcils en lisant ses mails. En effet, une source au sein de Manchester United a révélé que le nouvel entraîneur, Erik ten Hag, avait écrit à ses joueurs pour leur faire part de ses intentions. Et notamment leur rappeler qu'aucun joueur, aussi doué soit-il, n'était au-dessus du collectif. Un message que CR7 aura certainement apprécié...

« Le nouveau coach a envoyé un e-mail aux joueurs de l'équipe première, leur disant que le football est un jeu d'équipe et qu'aucun individu n'est plus important qu'un autre, a expliqué cette source. Il met l'accent sur l'équipe, malgré le fait que United possède des stars de classe mondiale. Il veut que les joueurs s'entraînent à une intensité plus élevée pour que chaque séance soit comme un match. Les joueurs ont été informés que leur niveau de forme physique serait le meilleur qu'ils n'aient jamais eu et que s'ils restaient avec lui et le soutenaient, tout irait bien. Sinon, ils seront mis à la porte. Ils vont devoir travailler et encore travailler jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et s'ils ne le peuvent pas, il les remplacera par des jeunes prometteurs. »

