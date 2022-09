Manchester United, Tottenham, Chelsea : les clubs anglais rendent hommage à la Reine Elizabeth

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La reine Elizabeth II s'est éteinte dans son château de Balmoral, à 96 ans, ce jeudi, a annoncé Buckingham Palace. Les quatre enfants de la reine, dont Charles, l'héritier de la couronne, ainsi que ses petits-fils William et Harry, étaient à son chevet. Dès l'annonce de son décès, les clubs anglais lui ont rendu hommage. C'est notamment le cas de Manchester United, Tottenham et Chelsea...



The club has issued a statement regarding this evening's game at Old Trafford, following the death of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

Tottenham Hotspur joins the nation in mourning the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.



The Club should like to extend its condolences to all members of the Royal Family at this sad time. pic.twitter.com/dg9kjs62N1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 8, 2022