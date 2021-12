Manchester United : un ex-international italien règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ancien international italien, Antonio Cassano n'a pas la langue dans sa poche. Dans le dernier épisode de Bobo TV, son émission en direct sur Twitch, l'ex-enfant terrible du football italien s'est payé Cristiano Ronaldo (Manchester United).

A la retraite depuis 2017, l'ancienne pépite de Bari a mis en avant un échange WhatsApp virulent qu'il a eu avec CR7 après que Cassano se soit permis de comparer le Ronaldo portugais avec la version brésilienne Ronaldo Nazario qu'il estimait plus forte.

« Quel est ton problème, Cristiano ? »

« Cristiano Ronaldo m'a écrit pour me dire d'avoir plus de respect pour lui, pour ce qu'il avait gagné, pour les buts qu'il avait marqués. Je n'ai pas peur de dire la vérité, j'affronte le monde entier, du Pape jusqu'aux extrémités de cette terre. J'ai appelé Buffon pour lui demander comment il avait eu mon numéro et il m'a répondu que l'attaché de presse le lui avait donné et qu'il l'a transmis à Ronaldo pour me dire qu'il a marqué 750 buts et que je n'en ai marqué que 150. Je lui dis : " mon cher Cristiano, toi tu as tout, vis calme et détendu. Écoute Messi, il se fout de tout et de tout le monde et il ne m'envoie pas de messages. Gigi et Chiellini savent très bien ce qui m'a mis en colère. Quel est ton problème, Cristiano ?" »