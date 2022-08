Manchester United : un geste polÃ©mique et un nouveau courtisan pour Cristiano Ronaldo aprÃ¨s la dÃ©route Ã  Brentford

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Ils prennent cher, les joueurs de Manchester United, depuis la déroute à Brentford hier. Le 0-4 était établi dès la demi-heure de jeu et il n'y en a eu aucun pour rattraper l'autre. Pas même Cristiano Ronaldo, pourtant titularisé par Erik ten Hag et qui s'est fait bouger comme rarement par les locaux. Sur l'une des vidéos tournant sur les réseaux sociaux, on le voit voler sur un coup d'épaule...

Au coup de sifflet final, le Portugais a refusé d'aller saluer les supporters ayant fait le déplacement jusqu'à Brentford. Lui qui est pourtant si respectueux des fans est retourné directement aux vestiaires, sans doute conscient qu'il aurait pris une bordée d'insultes, ce qui est arrivé aux rares joueurs de MU s'étant approchés de la tribune réservée à leurs couleurs. Forcément, après une telle gifle, les rumeurs d'un départ prochain ont repris de plus belle. Sur Twitter, la Team OM retente sa chance avec un hashtag dédié. Mais c'est du côté de la Turquie qu'est venue la dernière piste concernant CR7. Fenerbahçe, dirigé par le Portugais Jorge Jesus, serait prêt à tenter sa chance. Par Ronaldo apprécie Jesus mais également parce que les Canaris ne peuvent pas laisser Galatasaray seul sur ce dossier.