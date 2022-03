Manchester United : un soutien de poids sort de l'ombre pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Beaucoup de fans de Manchester United s’attendaient à mieux lors du retour de CR7, lors du mercato estival dernier. Alors que nombreux sont ceux qui estiment que le portugais va vite rectifier le tir, comme Messi avec le PSG, un ancien joueur des Red Devils apporte à son tour son soutien à CR7.

Sur “ Betfair“, Dimitar Berbatov, ancien coéquipier de Ronaldo, s’est exprimé sur le sujet : « Ronaldo est un gars réaliste, il sait que ses performances ne sont pas là où il veut qu'elles soient. Même s'il est plus âgé et que son jeu est totalement différent, il se fixe des normes très élevées. Je ne pense pas qu'il doit être la cause de tout. Tout ce qu'il a accompli dans le football n'est pas dû à la chance, il sait ce qu'il fait, qu'il doit produire plus en ce moment et croyez-moi, cela va le faire avancer. Les gens doivent le lâcher un peu et le laisser faire »

Des coéquipiers pas au niveau

Par la suite il tacle les partenaires de CR7 : « Il y a onze joueurs sur le terrain et les critiques doivent être partagées. Ronaldo est une icône dans le monde du football et les gens doivent se rappeler qu'il a 37 ans. Donc, de temps en temps, il est autorisé à avoir quelques mauvais matchs. Mais je ne pense pas que ce soit le problème ici. Il va avoir des moments où il a besoin que ses coéquipiers produisent plus pour lui »

