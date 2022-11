Manchester United : une légende brésilienne adoube Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cristiano Ronaldo est apparu très ému lors du premier match du Portugal à la Coupe du monde, face au Ghana (3-2). L'attaquant, qui sort d'une année 2022 épouvantable, tant au niveau sportif que personnel, a pleuré pendant les hymnes avant d'exulter comme un enfant après la victoire. C'est qu'il sait que c'est son dernier Mondial et il entend en profiter jusqu'à la dernière seconde.

Une attitude qui impressionne beaucoup d'observateurs et qui inspire de la sympathie. Ainsi, la légende brésilienne Cafu, double championne du monde (1994, 2002), lui a-t-elle souhaiter d'aller le plus loin possible et de continuer encore longtemps : "Nous sommes en train de parler d'un super joueur. Ce n'est pas un football normal. Il a un physique prodigieux et il est un exemple de professionnalisme. Il a joué cinq Coupes du monde et tout ce qu'il a réussi l'a été par sa détermination. C'est comme ça qu'il est arrivé où il est. Nous espérons que Cristiano va continuer à jouer encore longtemps afin de profiter de lui".