Manchester United : Varane frappé par un gros coup dur

Sorti sur blessure lors de la victoire ce dimanche des Bleus face à l'Espagne (2-1) en finale de la Ligue des Nations 2021, le défenseur central de Manchester United, Raphaël Varane, est touché à l'aine et sera éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines.

"Raphaël Varane s'est blessé à l'aine lors de la finale de l'UEFA Nations League et a commencé sa rééducation au club. Il sera absent pendant quelques semaines", peut-on lire sur le communiqué du club mancunien.

