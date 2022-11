OGC Nice : Beckham dans les valises de Ratcliffe à Manchester United ?

Allant dans le sens du communiqué du club sans en dire un mot de plus, Avram Glazer a confirmé à Sky News que Manchester United était bel et bien en vente : « Le conseil d’administration est passé par un processus et a décidé d’explorer différentes options stratégiques pour Manchester United ».

Comme souvent lors qu'un géant anglais est en vente, le nom de Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice est mis en avant. Il faut dire que le boss d'Ineos, qui avait tenté de racheter Chelsea avant de fermer la porte à investissement à Liverpool, est un grand fan des Red Devils. Dans son édition du jour, Nice-Matin rappelle que le milliardaire britannique avait déjà approché les Glazer pour un rachat après avoir échoué à racheter Chelsea.

S'il faudra sans doute aux alentours de 5 milliards de livres pour rafler la mise, l'investissement de Jim Ratcliffe n'est pas complètement exclu... D'autant qu'il pourrait être aidé dans son entreprise. Le très sérieux Financial Times affirme en effet que David Beckham, déjà propriétaire de la franchise de MLS de l'Inter Miami, est prêt à se greffer à un dossier de reprise.

S'il n'a pas les moyens d'y aller seul, le « Spice Boy » de 47 ans entend s'associer à un projet. Nul doute que Becks préfèrera s'adosser à un compatriote plutôt qu'à des milliardaires d'Asie du Sud-Est ou un consortium d'investisseurs américains...

Avram Glazers speaking to @SkyNews: “The board went through a process and decided to explore different strategical options for Manchester United”. 🚨🔴 #MUFC



He did not answer when asked why he was now considering selling, during the interview with @jamesmatthewsky. pic.twitter.com/6CFQsdbk8w