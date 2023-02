OGC Nice, Manchester United : Ineos officialise son offre

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Remettre Manchester dans Manchester United » : telle est la volonté de Jim Ratcliffe, PDG d'Ineos et actionnaire majoritaire de l'OGC Nice, natif de Manchester, dont la proposition all inclusive (bonus compris) pour racjter MU attendrait les 4 milliards de livres sterling, soit 4,5 milliards d’euros.

Un intérêt que Ratcliffe vient d'officialiser ce samedi. « Nous considérons notre rôle comme celui de gardiens à long terme de Manchester United, au nom des supporters et de la communauté au sens large. Nous sommes ambitieux et très compétitifs et nous voudrions investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un au monde », a en effet déclaré INEOS.