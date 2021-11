OL - Mercato : un club anglais se met sur les traces d'Onana

Du côté de la presse italienne,l'avenir d'André Onana ne fait plus guère de doutes. Selon le journaliste Nicolo Schira, le gardien camerounais s'est déjà entendu depuis le 2 septembre avec l'Inter Milan et doit y signer un contrat de quatre ans au 1er janvier prochain. Encore quelques semaines de patience pour connaître le fin mot de l'histoire...

Done Deal and confirmed! Andrè #Onana will be the new goalkeeper of #Inter from summer 2022. He will arrive from #Ajax as a free agent. 4-years contract. No surprise here since the last September 2! #transfers https://t.co/wZcHE3qkZ0