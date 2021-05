OM : l'attaque de la Commanderie a donné des idées du côté de Manchester

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Si l'attaque de la Commanderie par les supporters de l'OM le 30 janvier dernier est assurément l'une des images fortes de cette drôle d'année marquée par la Covid et l'absence de supporters dans les stades, l'autre gros coup de sang de la saison nous vient d'Angleterre et est intervenu il y a quelques minutes à Old Trafford.

Mécontent de la famille Glazer qui avait oeuvré pour entrer dans la Super League avant de se rétracter, les fans de Manchester United ont réalisé une opération « coup de poing » à quelques heures du derby d'Angleterre face à Liverpool (17h30).

C'est le feu à Manchester United

En effet, après avoir manifesté sur le parvis du stade des Red Devils, les fans mécontents ont forcé les barrages de sécurité pour faire irruption sur la pelouse du théâtre des rêves ainsi que dans le vestiaire avant l'arrivée des joueurs.

Comme le rapporte Canal+, du matériel de télévision a également été dégradé et les joueurs des deux équipes n'étaient pas encore arrivé dans le stade à 1h30 du coup d'envoi. Pour autant, le match Manchester – Liverpool aura bien lieu...

MAJ : Finalement, la rencontre a été déplacée à 19h30 puis reportée. Une décision prise par la Ligue anglaise au niveau exécutif.

📽 Scènes rares à Old Trafford. Des supporters de Man. United ont manifesté devant le stade des Red Devils pour réclamer le départ de la famille Glazer. Ils ont ensuite forcé la sécurité et sont parvenus à accéder à la pelouse. #PLRMC pic.twitter.com/JwuZzwMjhL — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2021