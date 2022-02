OM, LOSC : l'avenir de Marcelo Bielsa à Leeds prend fin (officiel)

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

En effet, le club anglais a annoncé le départ de l'ancien coach de l'OM et du LOSC qui devrait être remplacé par Jesse Marsch (ex-RB Leipzig). La fin d'une histoire d'amour entre « El Loco » et Leeds qui aura pratiquement duré quatre ans et permis au club du Yorkshire de retrouver l'élite...

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022