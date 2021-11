Portugal : Cristiano Ronaldo privé du Mondial par une terrible injustice ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Battu à la dernière minute du match Portugal – Serbie (1-2) à Lisbonne, la Seleçcao de Cristiano Ronaldo est passé en quelques instants de qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar à barragiste de la zone Europe. Une sale nouvelle pour le Champion d'Europe 2016 au regard de ce qui s'est passé dans cette poule A.

Le but refusé qui pèse lourd

En effet, comme le rappelle RMC Sport, le Portugal peut l'avoir doublement mauvaise du but injustement refusé à Cristiano Ronaldo lors du match aller au Maracana de Belgrade puisque non seulement cela coûte l'accessit direct à la compétition... Mais qu'il faudra passer par des barrages plus dangereux que jamais.

🇵🇹 C'est là qu'on se rend compte du poids qu'aura finalement eu le but injustement refusé à Cristiano Ronaldo lors du match aller en Serbie... pic.twitter.com/lfU1apwkxB — RMC Sport (@RMCsport) November 14, 2021

En effet, il ne restera plus que trois places à attribuer et 12 équipes en lice. Le Portugal de Fernando Santos devra donc passer par une demi-finale couperet le 24 ou 25 mars prochain (probablement à Lisbonne) avant de disputer une finale face à une autre équipe le 28 ou 29 mars. Beaucoup plus compliqué qu'un simple barrage en match aller-retour face à la même équipe. De quoi légitimer le coup de colère de CR7, qui, révolté, avait jeté son brassard au sol après la décision arbitrale ?