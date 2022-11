Portugal : Fernando Santos fait une grosse mise au point sur le rôle de Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo s'affiche depuis le début de cette Coupe du Monde comme le patron de la sélection du Portugal sur et en dehors du terrain, le quintuple Ballon d'Or a beau s'agiter comme un beau diable pour créer une osmose autour de lui, il n'est pas devenu le joueur le plus charismatique du vestiaire du jour au lendemain.

C'est en tout cas ce qu'a affirmé le sélectionneur Fernando Santos face aux médias. « J'ai déjà vu des joueurs dont la voix portait beaucoup plus encore. J'en ai déjà entraîné au Benfica, au Sporting, à Porto, en Grèce et en Seleçcao ».

Pour autant, comme lors de l'Euro 2016 en France, cela n'empêche pas CR7 de gesticuler énormément au bord de la touche comme on a pu le voir lors du match face au Ghana (3-2) où il jouait le coach adjoint auprès de ses partenaires...

