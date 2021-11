Portugal : fou de rage, Cristiano Ronaldo a failli dégoupiller contre les Serbes !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Battu par la Serbie dans les derniers instants mardi soir à Lisbonne (1-2, but d'Aleksandar Mitrovic), le Portugal devra passer par le couperet des barrages pour espérer décrocher l'un des trois derniers tickets européens pour la Coupe du Monde au Qatar. Un moment très difficile à vivre pour Cristiano Ronaldo, KO au coup de sifflet final.

Son sélectionneur l'a empêché de brancher des joueurs serbes

Dans un entretien à TVI, Fernando Santos a expliqué que la star de Manchester United l'avait très mauvaise et commençait même à s'en prendre aux Serbes : « Je suis allé sur le terrain pour soutenir et réconforter les joueurs, il (Cristiano Ronaldo) disait à un joueur serbe : 'Tu ne rirais pas si le but que j'ai marqué là-bas n'avait pas été annulé'. Ce que je lui ai dit, c'était d'y aller doucement ».

Mauvais joueur CR7 ? Surement un peu. On se rappelera néanmoins combien le quintuple Ballon d'or était désespéré sur le pré après que l'arbitre avait invalidé son but au Marakana de Belgrade le 22 mars dernier sur une rencontre qui s'est soldée par un nul (2-2). L'histoire lui a donné raison...