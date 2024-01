PSG, FC Barcelone Mercato : c'est officiel pour Kalvin Phillips à West Ham !

"West Ham United est ravi de confirmer la signature du prêt du milieu de terrain anglais Kalvin Phillips jusqu'à la fin de la saison 2023/24. Le joueur de 28 ans rejoint les Hammers en provenance de Manchester City et pourrait faire ses débuts lors du match de Premier League jeudi contre l'AFC Bournemouth au London Stadium", peut-on lire sur le communiqué du club londonien.

