PSG, FC Barcelone - Mercato : deux nouveaux cadors entrent dans la danse pour Kanté

Arrivé à l'été 2016 à Chelsea en provenance de Leicester pour 36 millions d'euros, N'Golo Kanté arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Blues et pourrait aller voir ailleurs l'été prochain.

Kanté plaît aussi en Italie

Alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont intéressés par le milieu de terrain français, qui soigne actuellement une blessure aux ischio-jambiers, deux cadors de Série A seraient entrés dans la course pour recruter gratuitement l'ancien Caennais. Selon les informations de La Repubblica, il s'agirait de la Juventus Turin et de l'Inter Milan. La Vieille Dame pourrait même entamer des discussions avec l'international tricolore (53 sélections), en janvier prochain.

Kanté, Inter e Juventus ci proveranno già a gennaio: servono 18 milioni di sterline [aggiornamento delle 12:19] https://t.co/Cre9UuhFM0 — Repubblica Sport (@SportRepubblica) November 16, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur