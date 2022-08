PSG, FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : Manchester fonce sur un crack très courtisé pour remplacer CR7 !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Nouvelle sensation du Red Bull Salzbourg, Benjamin Šeško (19 ans) affole le marché européen. Déjà vu par beaucoup comme le successeur d'Erling Haaland, le jeune Slovène a déjà été cité dans des clubs aussi prestigieux que le PSG, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Mais toujours dans l'optique d'un transfert après l'été 2022.

Manchester a lancé l'assaut pour Benjamin Šeško (RB Salzbourg)

Or, si l'on en croit le spécialiste Mercato Fabrizio Romano, un géant est prêt à se lancer dès cet été : Manchester United. Face à l'avenir de plus en plus incertain de Cristiano Ronaldo (37 ans), Erik ten Hag aurait validé l'option Šeško. Si les Red Devils et le Champion d'Autriche ne tiennent pas encore d'accord pour un joueur que le Red Bull valorise à 55 M£, le dossier est bel et bien ouvert.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Salzbourg, le natif de Radece a explosé l'an dernier, inscrivant 11 buts et délivrant 6 passes décisives en seulement 12 titularisations. Selon le média slovène SportKlub, Manchester United fait partie des candidats les plus crédibles pour l'accueillir … avec Chelsea et le PSG.