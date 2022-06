PSG, Manchester United - INFO BUT! Mercato : Cavani avec Ribéry, ça travaille !

Suite à son expérience sous les couleurs de Manchester United, Edinson Cavani (35 ans) ambitionne de rester en Europe. En fin de contrat avec les Red Devils, l’avant-centre international uruguayen dispose de plusieurs offres en dehors du Vieux Continent, mais l’objectif reste de jouer au plus haut niveau possible. Dans le meilleur des mondes, l’ancien joueur de Palerme, de Naples et du PSG espère trouver dans une formation de premier plan, même si c’est pour un rôle de doublure de luxe, mais il ne faut pas exclure une surprise de choix.

Promue en Serie A, la Salernitana travaille depuis plusieurs semaines sur le dossier du Matador. Alors que Walter Sabatini a été remplacé par Morgan De Sanctis au poste de directeur sportif, le dialogue n’a jamais été rompu. Dès le début des discussions, le natif de Salto a réclamé des conditions gigantesques (15 M€ sur trois ans), mais l’écurie transalpine n’a pas lâché l’affaire.

Ribéry appelle l’ancien du PSG

Selon nos informations, Franck Ribéry s’est même entretenu avec le buteur sud-américain afin de lui exposer les ambitions du président Danilo Iervolino (qui pense aussi au Marseillais Arkadiusz Milik). Aujourd’hui, l’écurie transalpine propose un bail de 2 ans, avec une base fixe de 1,5 M€ par an mais surtout une pléiade de bonus, dont 200 000 euros par but inscrit. Suffisant pour rafler la mise ?

A l’image du Rayo Vallecano en Liga, la Salernitana part de loin, mais l’opération apparaît moins impossible qu’au début des pourparlers, Edinson Cavani s’étant aussi vu offrir la possibilité de rompre son engagement à n’importe quel moment.

