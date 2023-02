PSG, OGC Nice : Ineos a trouvé deux gros soutiens pour chiper Manchester United à QSI !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Alors qu'une rumeur de plus en plus insistante fait l'état d'un intérêt de QSI pour racheter Manchester United, Jim Ratcliffe (Ineos), l'actionnaire majoritaire de l'OGC Nice et surtout grand supporter des Red Devils, affine son approche pour récupérer son club de cœur.

D'après le Daily Telegraph, l'homme d'affaires britannique – plus grosse fortune du Royaume – a trouvé de gros soutiens afin de racheter MU à la famille Glazer. Le tabloïd affirme en effet que Jim Ratcliffe a obtenu les aides de deux grandes banques américaines, Goldman Sachs et JP Morgan Chase.

Fort de l'appui des géants de Wall Street, Jim Ratcliffe devrait être en mesure de formuler l'offre à 7 milliards d'euros nécessaire pour racheter le club du Nord de l'Angleterre. D'après le Times, le boss du Gym est cependant en concurrence avec quatre autres dossiers tous aussi solides.