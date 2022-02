PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : la clé du dossier Pogba est connue !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

En fin de contrat au 30 juin, Paul Pogba (28 ans) n'a encore rien décidé de son avenir. Si la porte n'est pas fermée à une prolongation à Manchester United, le milieu français est aussi cité du côté du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone dans l'éventualité où il se retrouverait sans club cet été.

Plus une priorité du Real depuis le départ de Zinédine Zidane, pas spécialement un premier choix dans l'esprit de Xavi au Barça ni dans celui de Leonardo à Paris, Paul Pogba sentirait-il le vent tourner ? Pas impossible pour The Sun qui assure que la clé du dossier est bel et bien chez les Red Devils... avec Ralf Rangnick.

Pogba a été séduit par Ralf Rangnick

S'il n'a encore jamais évolué sous les ordres du technicien allemand, arrivé il y a quelques semaines en remplacement d'Olé Gunnar Solksjaer, Pogba aurait été « impressionné » par le projet que Ralf Rangnick lui a présenté et où il serait au centre du projet.

Actuellement suspendues, les discussions autour d'une prolongation de Paul Pogba reprendront à compter de son retour à la compétition le 8 février prochain... Et quand son agent Mino Raiola, opéré d'une infection pulmonaire il y a quelques jours, sera complètement remis.