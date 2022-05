Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : c'est officiel pour Haaland à Manchester City !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

"Manchester City peut confirmer avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au 1er juillet 2022", peut-on lire sur le communiqué du club mancunien, qui précise que le transfert sera définitivement acté une fois que le Norgévien aura signé son contrat.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.