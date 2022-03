Real Madrid, FC Barcelone, PSG – Mercato : Pep Guardiola dégoupille sur le dossier Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Alors que certains médias annoncent déjà un accord entre le joueur et Manchester City, Pep Guardiola n'a pas apprécié qu'on le lance en conférence de presse sur la rumeur Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans).

L'Espagnol a dégoupillé en espérant ne plus avoir à faire à ce genre de questions d'ici à la fin de la présente saison : «Depuis que je suis ici, chaque mois on dit que nous allons signer 50 joueurs. Pour l'instant, c'est impossible que parle des gars qui ne sont pas ici. Haaland est un joueur de Dortmund. Vous pouvez demander pour ce joueur ou un autre. Le marché des transferts va commencer et beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être que je parlerai du fait que ce club a besoin d'un attaquant pour les 5,6,7 prochaines années peut-être une fois par an, mais pas plus».

Alors que le Real Madrid, le FC Barcelone et – à un degré moindre – le PSG font les yeux doux au Norvégien, les Citizens s'affichent comme les candidats les plus crédibles à la signature du Cyborg selon les presses anglaises et allemandes...

