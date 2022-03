Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Haaland lâche un énorme signe sur son avenir !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Erling Haaland squatte encore à l’infirmerie. À peine revenu sur les terrains avec le Borussia Dortmund, l’attaquant de 21 ans s’est de nouveau blessé hier soir lors de la démonstration de la Norvège contre l’Arménie (9-0).

Auteur d’un doublé et une passe décisive et dominant dans le jeu, Haaland a été séché par un défenseur dans la surface de réparation adverse et ne s’est plus relevé. En cause : une énorme douleur à la cheville, dont les « images ensanglantées » ont déjà fait le tour de l’Espagne.

Haaland a déjà porté le maillot de City

Le sujet a fait l’objet d’un vaste débat sur le plateau de l’émission El Chiringuito hier soir. Les chroniqueurs présents sur le programme n’ont pas caché leurs inquiétudes sur les pépins physiques dont est fréquemment victime Haaland.

Aussi, Diego Plaza Casals en a profité pour déterrer un vieux cliché de l’intéressé s’entraînant chez les jeunes avec un maillot de... Manchester City ! Faut-il y voir un indice sur son avenir ? Possible puisque Rafa Almansa a ajouté : « Une personne de Marbella de l’entourage d’Alfie Haaland m’a dit qu’Erling allait à City. »

😯HAALAND, entrenando de NIÑO con una camiseta del CITY😯@plazacasals nos enseña las imágenes en #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/7RBi3IyRgx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2022

Pour résumer Blessé mardi avec la Norvège contre l’Arménie (9-0), Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) s'est encore retrouvé au centre des rumeurs d'un éventuel départ au mercato estival. Manchester City serait en première ligne.

Bastien Aubert

Rédacteur