Real Madrid, PSG, Manchester United – Mercato : un courtisan insiste pour Cristiano Ronaldo

Désormais sans club depuis sa résiliation à l'amiable du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) n'exclut rien concernant son avenir. Si le Portugais est aujourd'hui focalisé sur sa Coupe du Monde au Qatar avec en arrière pensée la possibilité de mettre fin à sa carrière en cas de victoire finale de la Seleçcao, CR7 a aussi des possibilités de rebond pour étirer encore un peu son aventure sur les terrains.

CR7 est au cœur du projet d'expansion de l'Arabie Saoudite

Evoqué du côté d'Al-Nassr, le club de Rudi Garcia, ces derniers jours, Cristiano Ronaldo est particulièrement dragué par l'Arabie Saoudite, qui rêve d'attirer dans son championnat une « mégastar » pouvant servir de vitrine à l'obtention de la Coupe du Monde 2030. C'est dans cette optique que la drague de l'Etat du Golfe se veut plus insistante.

Interrogé par la BBC, Abdulaziz bin Turki Al Saud, le ministre des Sports saoudien, a ouver la voie à ce transfert fou : « Tout est possible. J'aimerais voir Ronaldo jouer pour la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans ». Après avoir échoué à l'attirer à Al-Hilal malgré une offre indécente de 350 M€ sur deux ans, l'Arabie Saoudite continue de marquer à la culotte Cristiano Ronaldo.