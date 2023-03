Real Madrid, PSG - Mercato : Thierry Henry vend la mèche pour l'avenir de Bellingham

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Jude Bellingham, qui devrait quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival, est notamment courtisé par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore Liverpool. Présent ce mardi sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo en marge du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Chelsea et Dortmund (2-0), Thierry Henry s'est exprimé sur l'avenir du milieu de terrain anglais, laissant entendre qu'il devrait rejoindre les Reds.

Podcast Men's Up Life

Henry envoie Bellingham à Liverpool

"Ce que j’aime chez lui, c’est la façon dont il veut toujours le ballon, il ne se cache jamais, attaque, défend. Il peut faire ce qu’il veut et on comprend pourquoi beaucoup d’équipes le veulent. Il est très complet. Nous avons une petite idée d’où Jude Bellingham pourrait aller, n’est-ce pas Jamie (Carragher) ?", a confié l'ancien attaquant français avant que l'ancien défenseur central de Liverpool lui réponde : "J’espère et je croise les doigts."

Pour résumer Présent ce mardi sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo en marge du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Chelsea et Dortmund (2-0), Thierry Henry s'est exprimé sur l'avenir de Jude Bellingham, laissant entendre qu'il devrait rejoindre Liverpool.

Fabien Chorlet

Rédacteur