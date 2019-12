Résultat EFL Cup : Liverpool et Klopp ridiculisés à Aston Villa (0-5)

false

Avec son équipe U19 sur le pré, Liverpool n’a pas fait le poids face à Aston Villa en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise.

Jurgen Klopp a ouvertement choisi de balancer la Coupe de la Ligue anglaise cette saison ! Ce mardi soir, avec une équipe très rajeunie et aucun cadre sur le terrain ni sur le banc (19 ans de moyenne d’âge), Liverpool – leader incontesté de Premier League – a explosé en vol dès les quarts de finale de la EFL Cup sur la pelouse d’Aston Villa (0-5).

Pour les Villans, le résultat était acquis dès la mi-temps grâce à des réalisations de Hourihane (14e), Boyes (csc, 17e) et un doublé de Jonathan Kodjia (37e et 45e). Wesley a ajouté un cinquième but dans le temps additionnel.