Résultat Europa League : Villarreal sacré aux tirs au but

Incroyable séance de tirs au but que celle vécue ce soir à Gandsk ! Il a fallu 22 tentatives pour voir un joueur manquer la cible, en l'occurrence le gardien de Manchester United David De Gea, qui a vu Geronimo Rulli détourner son tir. Oui, le gardien prêté à Montpellier la saison passée est le héros du premier trophée de l'histoire du Sous-Marin Jaune. Un exploit titanesque pour un tel club, porté par un Unai Emery qui remporte là sa quatrième C1.

Les 120 minutes ont vu une domination globale de Manchester United, même si c'est Villarreal qui a ouvert le score à la 29e par Moreno. Plus percutants en seconde période, les Red Devils ont égalisé par Cavani à la 55e, à l'affut sur un cafouillage. Durant les prolongations, le Sous-Marin Jaune a fait meilleure figure et s'est procuré quelques situations chaudes, sans parvenir toutefois à forcer la décision avant le verdict des tirs au but.