Résultat Europa League : Villarreal 1-1 Manchester United (prolongations)

Après une première période au cours de laquelle il avait eu le ballon mais ne s'était pas montré dangereux, encaissant un but sur coup de pied arrêté (Moreno, 29e), Manchester United a réglé la mire après la pause. Les Red Devils se sont montrés plus tranchants dans les vingt derniers mètres et ont logiquement égalisé par Edinson Cavani, à l'affut sur un cafouillage (55e).

La suite de la rencontre a été un quasi cavalier seul des Anglais, supérieures physiquement. Le Sous-Marin Jaune a beaucoup subi mais, bien regroupé, il n'a pas craqué une deuxième fois, arrachant les prolongations.