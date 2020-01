Résultat Premier League : Chelsea crucifié à Newcastle (0-1)

false

Manchester City accroché plus tôt dans la journée, Chelsea (4e) avait une occasion en or de se rapprocher. Ce samedi soir, les Blues – incapables de marquer sur la pelouse de Newcastle – ne l’ont pas saisi en s’inclinant (1-0).

L’unique but de la partie a été inscrit au bout du temps additionnel par Isaac Hayden sur une passe décisive d’Allan Saint-Maximin (94e).

Avec toujours 39 points au compteur, l’équipe dirigée par Frank Lampard s’affiche à six unités de Leicester (45 pts) et à neuf de City (48 pts). Avec 61 pts au compteur et deux matches en moins, Liverpool – qui réalise un quasi sans-faute (20 victoires, 1 nul en 21 rencontres) – survole toujours la Premier League.