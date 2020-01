Résultat Premier League : Liverpool poursuit sa folle série face aux Wolves (2-1)

false

24 journées, 23 matches disputés et surtout 22e victoire… Toujours invaincu, Liverpool poursuit sur son incroyable lancée en Premier League. Même si le succès fut long à se décanter, les hommes de Jurgen Klopp ont encore marqué les esprits sur la pelouse des Wolves (2-1).

Si les Reds avaient plutôt bien démarré en ouvrant la marque dès la 8e minute au Molineux Stadium (but de Jordan Henderson), le club de la Mersey a ensuite vu la situation se gâter. Victime d’une blessure musculaire sur une course, Sadio Mané a d’abord cédé sa place à la recrue nipponne Minamino (ex-Red Bull Salzbourg).

Incapables de tuer le match et butant sur un grand Rui Patricio, les Reds se sont faits reprendre lors du second acte, victime du terrible duo des Wolves Adama Traoré – Raul Jimenez (51e). L’Espagnol a encore servi le Mexicain pour son 20e but de la saison toutes compétitions confondues. Alors qu’on s’acheminait vers un 2e partage des points cette saison, Roberto Firmino est finalement sorti de sa boite dans les dix dernières minutes (84e).