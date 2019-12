Résultat Premier League : Manchester City dompte Leicester (3-1)

false

Mené au score, Manchester City a parfaitement réagi en battant finalement Leicester (3-1) et en reprenant la seconde place de Premier League.

Tous deux à distance convenable (respectivement 11 et 10 pts de retard) de Liverpool, exempt ce week-end pour cause de Mondial des Clubs, Manchester City (3e) et Leicester (2e) s’affrontaient pour la place de dauphin à l’Etihad ce samedi soir. Les Citizens de Pep Guardiola se sont imposés (3-1).

Pourtant, le match n’était pas idéalement parti pour les Skyblues, menés dès la 22e minute sur un contre éclair conclu par Vardy, mais c’était sans compter sur la force de frappe de Manchester qui a retourné le match.

Huit minutes après l’ouverture du score, Ryad Mahrez a puni son ancienne équipe d’une frappe détournée. Puis, Gundogan a transformé un penalty consécutif à une faute sur Raheem Sterling (43e). A la 69e minute, City a fait le break après un petit numéro de Kévin De Bruyne et un ballon taclé dans les buts par Gabriel Jesus. Manchester City reprend la seconde place…