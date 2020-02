false

Ce samedi en début de soirée, Manchester United et Wolverhampton ne sont pas parvenus à se départager à l’occasion de la 25e levée de Premier League (0-0).

Pour la première de la recrue hivernale Bruno Fernandes, les Red Devils ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou des Wolves.

Un résultat qui ne fait pas les affaires des deux équipes, dépassées plus tôt au classement par Sheffield United (36 pts) et respectivement 6e et 7e du championnat anglais avec 35 points.