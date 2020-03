Résultats Premier League : Arsenal et Sheffield s’imposent, les Wolves ralentis

false

Ce samedi après-midi, il y avait cinq matches de Premier League au programme. Les bonnes opérations sont à mettre au crédit de Sheffield Utd, vainqueur 1-0 de la lanterne rouge Norwich et qui remonte à la 6e place, et d’Arsenal, qui domine West Ham (1-0, but d’Alexandre Lacazette) et qui enchaîne un 3e succès consécutif pour se replacer en première moitié de classement.

Cinquième à l’issue des matches du jour, Wolverhampton a manqué une belle occasion de mettre la pression sur Manchester United en étant accroché par Brighton (0-0). Jordan Ayew offre la victoire à Crystal Palace sur Watford (1-0). Seule victoire à l’extérieur du jour : celle de Newcastle face à un Southampton vite réduit à dix (rouge de Djenepo à la 28e) et qui s’est imposé sur une réalisation en fin de partie d’Allan Saint-Maximin (1-0).

Rappelons que, plus tôt dans la journée, Liverpool avait continué d’asseoir sa suprématie en Premier League après sa victoire à Anfield face à Bournemouth (2-1).