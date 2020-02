Résultats Premier League : Liverpool déroule, Leicester et Chelsea se neutralisent

false

25e journée… Et 24e victoire pour Liverpool, toujours aussi impressionnant et qui a facilement disposé de Southampton (4-0) à Anfield. Les buteurs se nomment Oxlade-Chamberlain, Henderson et Salah (doublé).Vainqueur sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), le promu Sheffield United continue de surprendre et prend la 5e place à Manchester.

En bas de tableau, la bonne opération est à mettre au crédit de Bournemouth, qui quitte la zone rouge et enfonce Aston Villa (2-1). Respectivement 19e et 20e, Watford et Norwich font du surplace. Les Hornets ont été battus par Everton (2-3). Les Canaris ont ramené un point de Newcastle (0-0). Match nul prolifique entre West Ham et Brighton (3-3).

Plus tôt dans la journée, Leicester (3e) et Chelsea (4e) s’étaient quittés sur un score de parité (2-2). Si Rudiger a inscrit un doublé pour les Blues, Baernes et Chilwell lui ont répondu sur deux passes décisives signées de l’ancien monégasque Youri Tielemans.