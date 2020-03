Tribune supporters : du virage s’élèvera, l’histoire d’un chant

true

Deux matches de Champions League au programme ce soir, Valence-Atalanta et RB Leipzig-Tottenham. Et une évidence concernant l’élu de cette rubrique. En effet, celle-ci devra durer des décennies avant de poser ses valises à Leipzig ou à Bergame, tant les supporters de ces deux clubs ne sont pas réputés pour leur soutien vocal. Quant à Valence, si ses supporters sont chauds, leurs chants ne sont pas originaux. On vous fera grâce de l’hymne du VCF, qui renvoie à une époque où l’Espagne était une république.

Allons donc pour Tottenham, l’un des clubs historiques du championnat anglais, dont le soutien populaire est aussi grand que son palmarès national est pauvre (2 championnats, 8 Cup, ce qui a cependant été un record jusqu’à ce qu’Arsenal et MU passent devant). Parmi les nombreux chants des fans des Spurs, il en est un particulièrement marquant, même s’il n’est pas très original : When the Spurs go marching in.

A l’origine, il s’agit d’un chant gospel, When the Saints go Marching In, apparu dans la communauté afro-américaine au tout début du XXe siècle. Son succès fut tel qu’il devint rapidement incontournable dans les églises des Etats-Unis, un disque étant même enregistré en 1923. L’immense Louis Armstrong a sorti sa version en 1938, qui a fait le tour du monde, atterrissant évidemment, liens culturels oblige, en Angleterre.

Après la Seconde guerre mondiale, les stades britanniques ont débordé de spectateurs, tous les records d’affluence étant battus. L’arrivée des Swinging Sixties, avec l’afflux d’une jeunesse autant éprise de football que de musique, a vu naître les premiers chants dans les « terraces », ces kops debout situés derrière les buts. A Southampton, les supporters eurent l’idée de reprendre When the Saints go Marching In, une chanson qui leur était prédestinée puisque leur surnom est les Saints.

Ce chant lent et puissant a impressionné tous les autres fans et il a été repris partout, notamment à Liverpool mais surtout à Tottenham. Et depuis plus d’un demi-siècle, à chaque match, les amoureux des Spurs, qu’ils soient à White Hart Lane ou au flambant neuf Tottenham Stadium, font retentir leur When the Spurs go marching in.

Oh when the Spurs, go marching in (oh quand les Spurs vont de l’avant)

Oh when the Spurs, go marching in (oh quand les Spurs vont de l’avant)

I wanna be in that number (je veux en être)

Oh when the Spurs go marching in (oh quand les Spurs vont de l’avant)