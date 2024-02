Al-Ittihad : Benzema à nouveau dans la tourmente !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Et vogue la galère ! Après avoir manqué la reprise d'Al-Ittihad, avoir été sanctionné, avoir repris l'entraînement et avoir écourté une séance contre la volonté de son entraîneur, Karim Benzema a de nouveau été sanctionné par Marcelo Gallardo. L'entraîneur argentin n'a pas retenu sa star pour le match de Champions League asiatique contre le club ouzbek de Navbahor Namangan ce jeudi. Cette décision va aggraver les tensions entre le technicien et KB9.

Il a pourtant assuré vouloir continuer en Arabie Saoudite

Pourtant, celui-ci avait joué l'apaisement ces derniers jours en jurant qu'il n'avait pas songé à quitter l'Arabie Saoudite : "C'est un nouveau défi que j’aime, un projet à long terme et dans un pays musulman.. Je ne suis pas seulement un footballeur ici en Arabie Saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis là pour faire venir prochainement de grands joueurs européens, même s’il y en a déjà de grands dans le championnat saoudien. Notre défi est de l’élever au même niveau que les Ligues européennes. C’est moi qui vais choisir quand ma carrière se terminera".

🚨 Karim Benzema est 𝐄́𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄́ du groupe de Al-Ittihad pour disputer le huitième de finale de Ligue des Champions asiatique face à Navbahor Namangan 🇺🇿



(@diarioas) pic.twitter.com/naMjOzyUTA — Footballogue (@Footballogue) February 13, 2024

