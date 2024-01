Al-Ittihad : Karim Benzema pourrait de nouveau porter plainte

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Les jours se suivent et se ressemblent pour Karim Benzema. Du moins dans l'actualité judiciaire. On apprenait ainsi, hier, que l'attaquant français, via son avocat, avait bel et bien déposé plainte (pour diffamation) contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce dernier, au mois d'octobre dernier, avait assuré que l'ancien attaquant du Real Madrid, était en "liens notoires" avec les frères musulmans.

Plainte contre Zemmour ?

Cette fois, et c'est RMC qui le prétend, Benzema envisage de porter plainte, toujours pour diffamation, contre Eric Zemmour, président du parti d’extrême droite Reconquête. En octobre dernier, également, le candidat à l’élection présidentielle 2022 déclarait : "Pour moi, Karim Benzema, est un islamiste qui veut appliquer la charia et la charia prévoit le jihad. Le jihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, tuer Samuel Paty."

A noter que l'avocat de Benzema sera ce soir sur le plateau de BFM TV.

