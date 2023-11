Al-Ittihad - Mercato : l'annonce forte de Karim Benzema

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Le propos est clair. Et montre surtout, si besoin était, à quel point Karim Benzema est heureux d'évoluer dans le championnat d'Arabie saoudite. Aucune intention pour le buteur d'Al-Ittihad de bouger dans les prochains mois et d'alimenter les rumeurs à chaque mercato. Bien au contraire.

Grand amour

Des propos accordés à un média saoudien. "Je suis très heureux d’être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j’ai été surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée, ainsi que par le grand accueil des fans du club Al-Ittihad. Ils sont non seulement aimants, mais passionnés, et ils nous donnent de l’enthousiasme, et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux."

