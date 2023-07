Al-Nassr – Mercato : c'est bouclé pour Sadio Mané !

Après Cristiano Ronaldo cet été, puis Marcelo Brozovic et Seko Fofana cet été, Sadio Mané va lui aussi rejoindre Al-Nassr.

Selon Nicolo Schira, le deal est bouclé. Le Bayern Munich touchera 40 M€. Mané touchera 25 M€ par saison. Il s'est engagé pour trois ans. L'officialisation ne devrait plus tarder...

Sadio #Mané to #AlNassr from #BayernMunich for €40M is at the final stage. Agreement in principle for a contract until 2026. #transfers 🇸🇦 https://t.co/Qgy25rnDnn