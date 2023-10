Al-Nassr - Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une énorme bombe sur son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Alors qu'il continue d'affoler les compteurs avec Al-Nassr, club qu'il a rejoint l'hiver dernier, et la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a évoqué son avenir après la victoire samedi dernier de son équipe face à Damac (2-1), annonçant qu'il décidera à l'été 2025, date de la fin de son contrat avec Al-Nassr, s'il décide ou non de poursuivre sa carrière de footballeur.

"J’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non"

"Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine comme je l’ai toujours fait, avec un maximum d’efforts et d’engagement. Ensuite, j’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J’ai 38 ans et je continue d’aider et d’être utile à l’équipe, cela me rend heureux. Je dois en être reconnaissant. C’est grâce à mon travail acharné que j’ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible", a lâché la star portugaise dans des propos rapportés par Foot Mercato.

