Al–Nassr – Mercato : on connait l’énorme salaire que va toucher Sadio Mané

Les clubs saoudiens poursuivent leur mercato de folie. Al-Nassr, en tête, désire recruter Sadio Mané à présent. Le club saoudien vient de lui proposer un salaire mirobolant.

40 millions annuels

Sous contrat jusqu'à l'été 2025 avec le Bayern Munich, Al-Nassr le veut et aurait proposé un contrat de 40 millions par an, selon Sky Sport. En délicatesse au Bayern, Sadio Mané pourrait se relancer en Arabie Saoudite, où l'officialisation de son arrivée ne devrait plus tarder.

D'après @SkySportsNews, Sadio Mané va toucher 40M€/an à Al-Nassr... 😳 🇸🇦



Une offre irrefusable ? pic.twitter.com/83rxeMTqSG — Footballogue (@Footballogue) July 31, 2023

