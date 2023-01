Al-Nassr - Mercato : un grand club brésilien avait tenté le coup pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo a signé à Al-Nassr avec un contrat plus que fantastique à la clef (200 millions d’euros par an jusqu’en 2025, ndlr). Les Saoudiens ont réussi à recruter un joueur qui disposait de plusieurs offres un peu partout dans le monde, un véritable coup de pub pour le club et l’Arabie Saoudite. Le président des Corinthians a révélé que son club était dans le coup.

« On a fait une proposition salariale égale à celle de Manchester United, deux ans de contrat, ce qui est beaucoup, mais c’est faisable avec nos sponsors. Mais la proposition qui est venue de là (Al Nassr) est 20 fois plus grande. »

« Nous avons fait une offre il y a longtemps, dès le début de la confusion à Manchester. Bien sûr, c'était un dossier très difficile. C'est les Corinthians, pourquoi ne pas essayer ? J'ai parlé à Jorge Mendes plusieurs fois et nous avons envoyé une proposition. J’ai même espéré qu'il n'accepterait pas (rires…). Je plaisante, nous avons de nombreuses entreprises et de bons sponsors. Un joueur de cette taille se paie lui-même. », a confié Duilio Monteiro Alves à à TV Bandeirantes, des propos rapportés par Globo.