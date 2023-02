Al-Nassr : première distinction pour Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Libre de tout contrat cet hiver suite à la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre sa carrière à Al-Nassr où il s'est engagé pour deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2025.

CR7 élu meilleur joueur du mois de février !

Auteur déjà de 8 buts depuis son arrivée en Arabie Saoudite dont un quadruplé face à Al Wehda (4-0), le 9 février dernier, la star portugaise a été élu meilleur joueur du mois de février de Saudi Pro League. De quoi consoler l'ancien joueur du Real Madrid, qui n'a reçu aucune récompense lors des trophées FIFA The Best et ne figure pas dans l'équipe type de l'année 2022.

Fabien Chorlet

Rédacteur