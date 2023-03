Al-Nassr : Cristiano Ronaldo vrille après avoir perdu un gros match

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Après une période de grâce au cours de laquelle il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matches, Cristiano Ronaldo connaît un coup de moins bien dans le championnat saoudien. Manque de bol pour lui et al-Nassr, cela se produit au pire des moments puisque le leader de la Saudi Pro League affrontait hier son grand rival, al-Ittihad, champion en titre et qui pouvait passer devant en cas de succès.

Les Jaune et Bleu de CR7 se sont inclinés 0-1 après avoir encaissé un but à dix minutes du terme. Le Portugais aurait pu égaliser dans les arrêts de jeu mais le gardien adverse a réussi à détourner sa grosse frappe. Énervé par son mutisme, la défaite et la perte de la place de leader, Ronaldo est surtout du terrain en mettant des coups de pied dans les bouteilles près de lui. Une attitude de mauvais joueur exacerbée par les moqueries des supporters adverses, qui ont appuyé là où ça fait mal, c'est-à-dire en le comparant à Lionel Messi, ce à quoi il a répondu par des gestes les invitant à se taire... Une fois son calme retrouvé, le quintuple Ballon d'Or a publié un message rassembleur sur les réseaux sociaux : « Déçus du résultat, mais nous restons concentrés sur notre saison et les matches à venir. Merci aux supporters d'al-Nassr pour votre soutien, nous savons que nous pouvons compter sur vous ».