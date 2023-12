Antonella Roccuzzo et Lionel Messi bientôt parents pour la 4e fois ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Parti cet été en Floride, la famille Messi prend du bon temps, entre une MLS au calendrier réduit, un rythme moins soutenu mais surtout une plus grande tranquillité au quotidien. Et quitte à prendre du bon temps, monsieur et madame auraient-ils remis le couvert pour avoir un enfant ? C'est la théorie de la presse argentine. Dans ses derniers clichés sur les réseaux sociaux, Antonella Roccuzzo cache systématiquement son ventre, en mettant des vêtements amples ou en passant sa main devant.

Elle aimerait avoir une fille

Le signe de l'arrivée d'un bébé ? Madame Messi a en tout cas déclaré dernièrement qu'elle voulait avoir un quatrième enfant et qu'elle aimerait évidemment que ce soit une fille, elle qui a eu trois garçons. Cependant, elle avait précisé que rien n'a été planifié. Mais un accident est si vite arrivé...

