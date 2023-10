Après CR7, Benzema et Neymar, l’Arabie Saoudite vise un nouveau type de cadors européens !

Du côté de l’Arabie Saoudite, le plan ambitieux autour du développement du football local prend forme. Après avoir attiré une tête de gondole en janvier avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l’Etat du Golfe s’est offert de nombreux grands noms du football européens en fin de course (Neymar, Benzema, Kanté, Mané, Mahrez) pour donner de la visibilité à la Saudi Pro League.

La prochaine étape de la fusée visant à amener la Coupe du Monde en Arabie Saoudite à l’horizon 2030-2034 est connue ! Si certains pensent que le développement passe par l’achat de grands clubs européens (l’OM après Newcastle ?), au plus haut niveau de l’Etat pétrolier on a une autre idée en tête : s’offrir des pointures de l’arbitrage.

Selon The Telegraph, le gouvernement du pays arabe s’est attaché les services de l’ancien arbitre FIFA le suisse Manuel Navarro pour débaucher le meilleur des arbitres européens afin de diriger des matchs de Saudi Pro League. Plusieurs référés de Premier League anglaise, dont la star Michael Oliver, ou encore le polonais Szymon Marciniak, l’arbitre de la dernière finale du Mondial au Qatar, ont été approchés. Affaire à suivre.

🚨 The Saudi FA has approached several Premier League referees to join the Saudi Pro League. 👮‍♂️🇸🇦



Michael Oliver has been approached.



(Source: @Telegraph ) pic.twitter.com/bXfEPfOcxJ