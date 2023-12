Al-Ittihad : des propos acerbes tombent sur Karim Benzema

Les temps sont durs pour Karim Benzema, l'ancien attaquant du Real Madrid. Adulé en Arabie Saoudite, depuis son arrivée il y a plusieurs mois au sein du club d'Al-Ittihad, le Français connait aujourd'hui une passe difficile. Avant la 19e journée de championnat et un déplacement à Haïl samedi, sa formation est sixième de la Ligue saoudienne, loin des objectifs annoncés.

Dans le viseur des supporters, Benzema qui, comme vous le savez sans doute, a même fermé récemment son compte instagram pour ne plus lire certaines critiques. Ce qui n'empêche pas certains de parler, y compris sous couvert d'anonymat. Le joueur vivrait une "situation très étrange" estime même le journaliste sportif saoudien Abdel Karim Al-Jasser dans des propos accordés à la chaîne publique Al-Ekhbariya."Il se peut qu'il soit en désaccord avec le club (...) mais cela ne l'excuse pas car il ne fait aucun effort, rate des occasions très faciles et semble avoir perdu l'envie de jouer au football."

Dans des propos retranscrits cette fois par RMC, Amir, un supporter d'Al-Ittihad, y va franchement. "Benzema a laissé tomber l'équipe dans les grands matches. Il est le capitaine de l'équipe, mais il ne donne pas l'impression d'être le leader de l'équipe. Il semble mal inspiré comme s'il était dans un autre monde".

