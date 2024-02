Arabie Saoudite : Benzema a encore fait des siennes

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Hier, Al-Ittihad a diffusé hier une vidéo de Karim Benzema lors de l'entraînement de lundi. On voit l'attaquant français de 36 ans pénétrer sur le terrain, sourire aux lèvres, et checker le caméraman. On pensait alors que tout était rentré dans l'ordre entre le Ballon d'Or 2022 et son club saoudien, après plusieurs semaines de flou au cours desquelles il a été question d'un retour de sa part en Europe.

Il a quitté la séance de lundi plus tôt que prévu

Sauf qu'en fait, rien n'est résolu ! Marca révèle que Benzema a quitté prématurément la séance de lundi. Son coach, Marcelo Gallardo, l'a laissé participé à la première partie avec le reste du groupe mais il lui a ensuite demandé de continuer tout seul. Karim Benzema a refusé et a préféré rentrer aux vestiaires. Les tensions sont toujours aussi grandes entre l'attaquant, qui a déjà obtenu le scalp d'un premier entraîneur (Nuno Espirito Santo) et semble vouloir tester les limites de la patience de ses dirigeants. Celles-ci ne sont pas infinies puisqu'on apprend ce mercredi soir que Marcelo Gallardo a décidé de l'écarter...

